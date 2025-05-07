Путін назвав Румунію причетною до війни в Україні. У МЗС країни відреагували

Про це він сказав у стрічці "Росія. Кремль. Путін. 25 років", передає Digi24.

У фільмі, який транслювали російські пропагандистські канали, показали архівні кадри, де Путін стверджував, що "розміщення легких передових американських баз на території Румунії та Болгарії призвело до війни в Україні".

"У Болгарії та Румунії з’являються так звані легкі передові американські бази, по одній в кожній країні. І ми маємо повне право відкрито запитати: проти кого відбувається ця експансія?" — сказав диктатор.

Уже в сучасних коментарях він розповів, що тим виступом звертався до партнерів "у надії, що вони нас почують і скорегують своє ставлення до Росії".

"Але на жаль, нас не почули. Тобто вони почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні", — заявив Путін.

Речник МЗС Румунії Андрей Тарнеа відреагував на слова диктатора, зазначивши, що "вступ Румунії до НАТО відображає суверенну волю громадян Румунії та країн-союзників".

"Водночас членство Румунії в НАТО не становить загрози ні для кого", - сказав він.

"Путін використовує ті ж самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією. Єдиною країною, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, є Російська Федерація через свою незаконну і неспровоковану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти українського цивільного населення, а також російською дезінформаційною і пропагандистською кампанією проти ЄС і НАТО", — додав дипломат.

Журналісти зазначають, що крім вказаної заяви Путін у фільмі виправдовує окупацію Криму у 2014-му та повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Він також нападає на західні цінності, розмірковує про те, хто може стати його наступником, і нібито висловлює сподівання, що йому не доведеться застосовувати ядерну зброю.