РФ планує збільшувати кількість агентів у сусідніх із Україною державах з метою політичного впливу, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"СЗР РФ отримала завдання нарощувати кількість агентів впливу в країнах - сусідах України з метою політичного впливу на блокування необхідної нам логістики", - написав він.

Коваленко пояснив, що таким чином Кремль посилить втручання в зовнішню політику країн Європейського Союзу й НАТО.

"Це пряма державна політика РФ в найближчі роки", - підкреслив керівник ЦПД.

За його словами, росіяни хочуть втручатися в політичні процеси в Молдові.