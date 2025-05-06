РФ планує збільшувати кількість агентів у сусідніх із Україною державах з метою політичного впливу, - ЦПД
Зовнішня розвідка Росії отримала вказівку наростити кількість агентів впливу в державах - сусідах України. Зокрема, Москва планує втручання в політичні процеси Молдови
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"СЗР РФ отримала завдання нарощувати кількість агентів впливу в країнах - сусідах України з метою політичного впливу на блокування необхідної нам логістики", - написав він.
Коваленко пояснив, що таким чином Кремль посилить втручання в зовнішню політику країн Європейського Союзу й НАТО.
"Це пряма державна політика РФ в найближчі роки", - підкреслив керівник ЦПД.
За його словами, росіяни хочуть втручатися в політичні процеси в Молдові.
- Раніше віцепрем'єр і міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.
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