Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ

Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Telegram.

"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE – оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", - зазначив Шмигаль.

Також сторони обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. За словами міністра оборони України, наступний транш очікується у жовтні.

"Важливе питання – конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України", - наголосив Денис Шмигаль.

Йшлося і про подальше послаблення воєнної машини Росії.

"ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи", - резюмував Шмигаль.