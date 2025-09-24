Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
У середу, 24 вересня, міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом
Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Telegram.
"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE – оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", - зазначив Шмигаль.
Читайте також: Каркас нової європейської безпеки: що означає програма Security Action for Europe для України
Також сторони обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. За словами міністра оборони України, наступний транш очікується у жовтні.
"Важливе питання – конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України", - наголосив Денис Шмигаль.
Йшлося і про подальше послаблення воєнної машини Росії.
"ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи", - резюмував Шмигаль.
- Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія схвалила 19-й пакет санкцій проти РФ. Відповідно до нього, ЄС забороняє імпорт російського СПГ та знижує стелю на нафту.
