Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для повернення своїх громадян з війни в Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Головна складність полягає у тому, аби визначити точну кількість таких осіб у Росії. Неофіційні дані свідчать, що в Росії перебувають близько 600-800 шріланкійців", - заявив міністр закордонних справ Тарака Баласурія.

Він також зауважив, що у складі делегації Шрі-Ланки буде глава міноборони Камаль Гунаратне, який був послом у РФ.

Водночас акцентовано, що за інформацією міноборони Шрі-Ланки, у війні проти України загинули 16 її громадян.

Зазначається, колишні військові острівної держави отримують запрошення брати участь у війні проти України. Їм обіцяють високі зарплати та перспективи набуття громадянства РФ.