Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для повернення своїх громадян з війни в Україні
Шрі-Ланка відправить делегацію високого рівня до Росії, аби розслідувати ті випадки, коли громадяни можуть воювати в Україні, а також повернути своїх найманців
Про це повідомляє Reuters.
"Головна складність полягає у тому, аби визначити точну кількість таких осіб у Росії. Неофіційні дані свідчать, що в Росії перебувають близько 600-800 шріланкійців", - заявив міністр закордонних справ Тарака Баласурія.
Він також зауважив, що у складі делегації Шрі-Ланки буде глава міноборони Камаль Гунаратне, який був послом у РФ.
Водночас акцентовано, що за інформацією міноборони Шрі-Ланки, у війні проти України загинули 16 її громадян.
Зазначається, колишні військові острівної держави отримують запрошення брати участь у війні проти України. Їм обіцяють високі зарплати та перспективи набуття громадянства РФ.
- 1 травня стало відомо, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства – величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
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