Сі Цзіньпін і Путін здійснили публічний акт приниження великого Дональда, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді проти Путіна не було запроваджено багато чого, і зараз у нього настрій зовсім інший. Путін сьогодні – тріумфатор: парад на Красній площі, він сидить із Сі Цзіньпінем, поруч сидить якийсь ряджений. Кожного разу мене дивують ці ветерани, бо їм мало б бути вже 110-120 років, але виглядають молодше. Однак всі ці ознаки побєдобєсія є, і Путін зараз – король на іменинах. Сі Цзіньпін і Путін зробили публічний акт приниження великого Дональда, бо вся політика США часів другого пришестя Трампа була спрямована на те, щоб якось відірвати Росію від Китаю", - зауважив політик.

За його словами, Сі Цзіньпін перед візитом до Путіна сказав, що між ними, попри всі тиски, - сильна дружба як ніколи. Потім вони зробили спільну декларацію, в якій заявили, що мир має бути з урахуванням першопричин війни.

"Розуміючи дипломатію та принципи політики Китаю, який все-таки обережний та намагається завойовувати економічні дивіденди, Пекін не хотів би сваритися з ЄС. А те, що зараз відбувається у Львові (9 травня до Львова прибули 35 делегацій з країн ЄС та інших держав - ред.), впливає і на політику цих "братських" стосунків між Китаєм та Росією. Коли у Пекіна стане вибір "або-або", припреться до стіни економічними відносинами, то йому в Росії нема на що витрачати свої сили, тому що і так вже заволодів територією по Урал, де багато рідкісноземельних ресурсів. Зараз цікавіше, яка буде реакція Трампа та його адміністрації на публічну демонстрацію поганців свого тріумфу. Бо поганці заявили у спільному комюніке, що хочуть припинити еру домінування американської політики та оголосити нову еру нових правил світопорядку, де РФ, КНР, КНДР, Іран будуть установлювати правила гри", - прокоментував Олег Рибачук.