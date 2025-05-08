Сікорський припустив, які країни можуть стати посередниками у переговорах щодо війни в Україні, якщо зусилля США не будуть успішними
Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив: якщо мирні зусилля адміністрації США щодо війни в Україні не матимуть успіху, до посередницьких процесів можуть долучитися інші країни - наприклад, Туреччина або Китай
Про це він сказав за результатами неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Варшаві, передає Укрінформ.
"Звичайно, ми бажаємо успіхів Сполученим Штатам у посередницьких зусиллях. Але якщо їхні зусилля не досягнуть успіху, то з'являться інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку (з обома сторонами – ред.), але насамперед Китайська Народна Республіка, яка має унікальні можливості, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити свої вимоги", - акцентував Сікорський.
Також міністр закордонних справ Польщі наголосив, що призупинення участі Вашингтона в процесі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - одна майже з 10 поступок, які нова американська адміністрація зробила диктатору Володимиру Путіну.
"Я не бачу жодної поступки з боку Путіна, і сподіваюся, що президент Трамп, будучи відомим переговірником, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна до більшої розсудливості як за допомогою тиску, так і за допомогою негативних стимулів", - заявив Сікорський.
- На початку травня віцепрезидент США Джей Ді Венс вже висловлював думку, що між позиціями українських і російських представників стосовно встановлення миру існує "дуже велика прірва". Тоді він запевняв, що Америка працюватиме над їхнім зближенням.
- Потім він сказав: Сполучені Штати хочуть, щоб Росія та Україна розпочали діалог між собою. Він також зауважив, що США прагнуть зрозуміти, чого прагне РФ для завершення війни.
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