Сікорський припустив, які країни можуть стати посередниками у переговорах щодо війни в Україні, якщо зусилля США не будуть успішними

Про це він сказав за результатами неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Варшаві, передає Укрінформ.

"Звичайно, ми бажаємо успіхів Сполученим Штатам у посередницьких зусиллях. Але якщо їхні зусилля не досягнуть успіху, то з'являться інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали зв'язку (з обома сторонами – ред.), але насамперед Китайська Народна Республіка, яка має унікальні можливості, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і змінити свої вимоги", - акцентував Сікорський.

Також міністр закордонних справ Польщі наголосив, що призупинення участі Вашингтона в процесі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - одна майже з 10 поступок, які нова американська адміністрація зробила диктатору Володимиру Путіну.

"Я не бачу жодної поступки з боку Путіна, і сподіваюся, що президент Трамп, будучи відомим переговірником, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна до більшої розсудливості як за допомогою тиску, так і за допомогою негативних стимулів", - заявив Сікорський.