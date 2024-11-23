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Головна Світ Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"

Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
07:08
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що застосування нової балістичної ракети по Україні є "виявом розпачу Путіна"

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю "Голос Америки".

Очільник польського дипломатичного відомства наголосив, що РФ використовує балістичні ракети для ударів по Україні впродовж усієї війни.

"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого - виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", - сказав він.

Водночас Сікорський додав, що російська економіка наразі "переживає стрес", уточнивши, що Польща має інформацію про дезертирство серед солдатів РФ. Також міністр підкреслив: залучення Москвою північнокорейських військових "не є виявом сили".

Росія запустила нову балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
МЗС
російська армія
Війна з Росією
ракетний удар
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