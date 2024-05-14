Співпраця з НАТО: Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій

Про це інформує пресцентр Міністерства оборони України.

Зазначається, що її лабораторію використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок. Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформацію (NCIA), з якою Міноборони України підписало технічну угоду.

У пресцентрі наголосили, що участь в мережі бойових лабораторій розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах з грифом "таємно" після відповідної акредитації.

Також співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності.

Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо).

"Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами, а наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Вдячні за запрошення України до ще однієї ініціативи. Готові продовжувати роботу та поглиблювати взаємодію", - відзначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Довідка: Наразі мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та США. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).