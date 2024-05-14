Співпраця з НАТО: Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій
Україна приєдналася як гостьовий партнер до багатонаціональної ініціативи – Об'єднаної мережі бойових лабораторій (CFBLNet)
Про це інформує пресцентр Міністерства оборони України.
Зазначається, що її лабораторію використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок. Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформацію (NCIA), з якою Міноборони України підписало технічну угоду.
У пресцентрі наголосили, що участь в мережі бойових лабораторій розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах з грифом "таємно" після відповідної акредитації.
Також співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності.
Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо).
"Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами, а наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Вдячні за запрошення України до ще однієї ініціативи. Готові продовжувати роботу та поглиблювати взаємодію", - відзначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Довідка: Наразі мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та США. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA).
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