Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром

"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
19:59
Світ Метт Вітакер

Очільник американської дипломатичної місії при НАТО Метью Вітакер висловив стурбованість щодо темпів розвитку європейського оборонно-промислового комплексу, заявивши, що його потужності не відповідають сучасним загрозам, зокрема у контексті війни в Україні

Зміст

Про це він заявив під час панельної дискусії в Центрі європейської політики в Брюсселі 10 жовтня, пише Радіо Свобода.

За словами Вітакера, європейські країни не реагують на загрози так швидко, як цього потребують реалії сучасних конфліктів, попри взяті в Гаазі зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 300–400 млрд доларів на рік.

"Не стверджую, що Сполучені Штати справляються набагато краще. Однак ми здатні задовольнити потреби поточних війн, які тривають, як-от в Україні, і постачати важливу та необхідну зброю та боєприпаси, терміново потрібні", - наголосив він.

Вітакер наголосив, що європейська промисловість має активізувати виробництво озброєнь, інакше складеться враження, що Європа не сприймає загрози як "серйозний політичний сигнал".

"Зрештою просто не вистачить американської зброї та боєприпасів на все, що нам потрібно. Тому що певною мірою наші запаси скорочуються до того, що потрібно зараз, щоб наші великі промислові виробники в Європі виробляли стільки, скільки буде потрібно", – додав він.

Він підкреслив, що важлива не лише якість озброєнь, а й їх кількість. Для ілюстрації Вітакер процитував Сталіна.

"Я зазвичай не цитую Сталіна, але Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість… У нас є високоточні системи наведення, які також можна перетворити на масу та кількість. І тому нам просто потрібно, щоб люди виробляли більше – щоб було більше на складі", – підсумував він.

  • 6 жовтня Дональд Трамп заявив, що нібито ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Прессекретар Путіна Пєсков назвав це "серйозним витком ескалації". 
