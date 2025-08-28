Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв

Сказав народний депутат України, член Комітету з питань оборони Верховної Ради України Єгор Чернєв в етері Еспресо.

"П’ятій статті (НАТО, - ред.) передує четверта стаття, яка говорить про консультації країн-членів Альянсу щодо напрацювання тих чи інших дій. Можлива різна участь. І ми бачили застосування п'ятої статті після 11 вересня в Сполучених Штатах. І дійсно, деякі країни взяли участь тільки допомогою, озброєнням і так далі, але ж були ті країни, які направили свої контингенти. Так от мене цікавить, якщо буде аналог п'ятої статті, то все ж таки, яка частина тих країн, які будуть готові, хоч якась частина має бути готова все ж таки направити свої контингенти. Чи ніхто не буде направляти і буде допомагати тільки озброєнням чи фінансовою допомогою? Так це не п'ята стаття, це щось інше, це не про аналог п'ятої статті", - сказав він.

Єгор Чернєв має сумніви щодо того, чи погодиться хоч одна країна відправити свій військовий контингент в Україну без гарантій безпеки для своїх громадян, які перебуватимуть на територій нашої держави.

"Так от я сумніваюся, чесно кажучи, на сьогоднішній день, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити такий контингент, не маючи… Єдиний варіант, при якому це може статися, якщо вони можуть мати за спиною Сполучені Штати, які будуть гарантувати, що якщо нападуть на цю країну в Україні, то Сполучені Штати вступлять за неї. Ось єдиний варіант, при якому я бачу, що дійсно будуть реально надані такі гарантії і реально можуть бути розміщені контингент в Україні", - додав народний депутат.