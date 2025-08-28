Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв
Ексклюзив

Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв

Марина Клюєва
28 серпня, 2025 четвер
12:54
Світ Єгор Чернєв

Ми бачили застосування п'ятої статті НАТО після 11 вересня в Сполучених Штатах Америки

Зміст

Сказав народний депутат України, член Комітету з питань оборони Верховної Ради України Єгор Чернєв в етері Еспресо. 

"П’ятій статті (НАТО, - ред.) передує четверта стаття, яка говорить про консультації країн-членів Альянсу щодо напрацювання тих чи інших дій. Можлива різна участь. І ми бачили застосування п'ятої статті після 11 вересня в Сполучених Штатах. І дійсно, деякі країни взяли участь тільки допомогою, озброєнням і так далі, але ж були ті країни, які направили свої контингенти. Так от мене цікавить, якщо буде аналог п'ятої статті, то все ж таки, яка частина тих країн, які будуть готові, хоч якась частина має бути готова все ж таки направити свої контингенти. Чи ніхто не буде направляти і буде допомагати тільки озброєнням чи фінансовою допомогою? Так це не п'ята стаття, це щось інше, це не про аналог п'ятої статті", - сказав він. 

Єгор Чернєв має сумніви щодо того, чи погодиться хоч одна країна відправити свій військовий контингент в Україну без гарантій безпеки для своїх громадян, які перебуватимуть на територій нашої держави. 

"Так от я сумніваюся, чесно кажучи, на сьогоднішній день, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити такий контингент, не маючи… Єдиний варіант, при якому це може статися, якщо вони можуть мати за спиною Сполучені Штати, які будуть гарантувати, що якщо нападуть на цю країну в Україні, то Сполучені Штати вступлять за неї. Ось єдиний варіант, при якому я бачу, що дійсно будуть реально надані такі гарантії і реально можуть бути розміщені контингент в Україні", - додав народний депутат.

Теги:
Новини
Україна
Європа
військові
Війна з Росією
НАТО
США
гарантії безпеки
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.76
    Продаж 48.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
13:33
Урсула фон дер Ляєн
"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
13:09
Ексклюзив
Україна Польща
Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак
12:57
Оновлено
Угорщина забороняє вʼїзд на територію країни Роберту "Мадяру" Бровді. Сибіга пообіцяв дзеркальні заходи
12:48
"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
12:45
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 15 людей загинули, серед них 4 дітей
12:37
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів
12:30
Війна з Росією, ЗСУ
Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва
12:13
віце-президент США Джей Ді Венс
"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
12:03
OPINION
Масований удар: Росія була і є державою терористом
11:55
Смартфон
"Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами
11:45
крилата ракта "Калібр"
ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму
11:39
штучний інтелект
WhatsApp запустить функцію з ШІ, яка допомагатиме створити "ідеальне повідомлення"
11:39
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись
11:32
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: в Києві пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
11:28
На фото: Юрій Бардаш
В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша
11:22
Ексклюзив
Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"
11:05
Оновлено
Афіпський НПЗ
У Генштабі підтвердили атаку на НПЗ у двох регіонах РФ, також уражено склади боєприпасів і логістичні об’єкти
10:57
Роман Костенко
Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко
10:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
відключення електроенергії
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергооб’єкти в кількох областях України: ситуація в енергосистемі 28 серпня
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло
10:09
ЗСУ, ППО
Росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів", "кинджали": ППО загалом знешкодила 589 цілей
10:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Поки Москва "вибирає балістику замість переговорного столу", Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
10:07
OPINION
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
09:38
Оновлено
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко
08:54
Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня
08:51
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів": у загоні безпілотних систем "Тайфун" розповіли про Покровський напрямок
08:00
OPINION
Який рівень самостійності отримала Стефанішина на посаді посла у США
07:46
Гренландія
Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії
07:24
Депутати вирішили обмежити доступ до даних про нерухомість: чи йдеться насправді про безпеку та чим загрожують такі зміни
07:00
Путін та Кім Чен Ин
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
06:34
Олександр Цивінський
БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський
05:54
На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками
01:15
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ
00:06
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: результати вирішальних матчів відбору
2025, середа
27 серпня
23:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 110 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
23:25
Зеленський
Єрмак і Умєров зустрінуться у пʼятницю із командою Трампа в Нью-Йорку, - Зеленський
22:26
стрілянина
У США сталася стрілянина у католицькій школі: двоє дітей загинули, 17 людей поранено
22:07
Ексклюзив
Роман Костенко
"Для мене це виглядає як майже підкуп молоді": нардеп Костенко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV