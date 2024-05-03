Таліби планують побудувати логістичний пункт для експорту російської нафти

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра торгівлі Талібану Нуруддін Азізі, пише Reuters.

За його словами, технічні групи протягом двох місяців складуть письмову угоду щодо офіційних планів будівництва.

"Грунтуючись на наших обговореннях, у провінції Герат буде створено логістичний центр, який зможе з’єднати північ із Південною Азією", - сказав Азізі й додав, що таліби очікують на продаж одного мільйона тонн нафти з Росії.

Азізі сказав, що новий хаб є частиною ширших зусиль, спрямованих на те, щоб скористатися перевагами стратегічного розташування Афганістану, який колись був головною магістраллю стародавнього торговельного шляху Шовкового шляху, що пролягав між Південною та Центральною Азією та мав спільний кордон з Китаєм та Іраном.

Натомість міністерство торгівлі Казахстану заявило, що воно хоче розвинути дороги та залізницю через Афганістан, щоб з'єднати його з Південною Азією та Перською затокою, при цьому хаб буде важливим логістичним пунктом: "Створення хабу дозволить розвивати мультимодальні послуги шляхом консолідації вантажів вантажними автомобілями в сухому порту, де вони будуть сортуватися і відправлятися по залізницях по коридору Північ-Південь до морських портів Перської затоки, Пакистану та Індії".