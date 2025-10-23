Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, цитує Укрінформ.

"На жаль, з російського боку останнім часом президент США не побачив достатнього інтересу до дій для просування до миру… Президент завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доречним і необхідним. І вчора цей день настав", – сказала вона.

Прессекретарка додала: Трамп вже висловлював розчарування Путіним, але для досягнення мирної угоди "обидві сторони повинні бути зацікавлені в ній".

"Президент (Трамп – ред.) хоче бачити дії, а не просто слова. І я думаю, він надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, бажанням діяти і покласти край цій війні", – заявила Левітт.

Також вона зазначила: зустріч Трампа й Путіна, яка була запланована в Будапешті, може відбутися пізніше.

"Президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову, але ми хочемо переконатися, що ця зустріч принесе відчутний позитивний результат і що президент з користю скористається часом", – резюмувала Левітт.