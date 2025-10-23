Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім

Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
22:57
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не побачив інтересу росіян до просування миру. Водночас у Білому домі не виключають, що скасована зустріч з диктатором Володимиром Путіним відбудеться пізніше

Зміст

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, цитує Укрінформ.

"На жаль, з російського боку останнім часом президент США не побачив достатнього інтересу до дій для просування до миру… Президент завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доречним і необхідним. І вчора цей день настав", – сказала вона.

Прессекретарка додала: Трамп вже висловлював розчарування Путіним, але для досягнення мирної угоди "обидві сторони повинні бути зацікавлені в ній".

"Президент (Трамп – ред.) хоче бачити дії, а не просто слова. І я думаю, він надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, бажанням діяти і покласти край цій війні", – заявила Левітт.

Читайте також: Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна

Також вона зазначила: зустріч Трампа й Путіна, яка була запланована в Будапешті, може відбутися пізніше.

"Президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову, але ми хочемо переконатися, що ця зустріч принесе відчутний позитивний результат і що президент з користю скористається часом", – резюмувала Левітт.

  • 23 жовтня Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату. Він оголосив про скасування зустрічі в Будапешті.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Автор Дмитро Марценишин
23 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
Автор Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.64
    Купівля 41.64
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
00:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 24 жовтня
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
23:45
Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС
22:32
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 103 бої, 31 з них – на Покровському напрямку
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
21:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
21:15
Литва прапор
Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
21:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
21:07
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
20:41
газ
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон
20:24
Ліонель Мессі (ліворуч)
Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
20:15
Оля Полякова
Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
20:01
Актуальні вакансії на Львівщині
Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні
20:01
OPINION
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
19:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик
19:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
19:23
Чанпен Чжао
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance
19:11
російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
18:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
18:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
18:09
Володимир Зеленський
Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
18:01
Аналітика
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Чому Трамп "прозрів" щодо Росії? Фактор Китаю
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot
17:46
Російська дезінформація
"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
16:55
уразили нафтопереробний завод у Рязані
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV