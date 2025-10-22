Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським

Вікторія Литвин
22 жовтня, 2025 середа
18:20
Світ Трамп

Зустріч між главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 17 жовтня у Вашингтоні, “розбила надії” українського лідера та його європейських партнерів на рішучу підтримку з боку США

Зміст

Про це пише видання Le Monde.

"Трамп знову прийняв усі аргументи Путіна. Ми повернулися до вихідної точки, хоча європейцям вдалося, після фіаско саміту в Анкориджі 15 серпня, привернути його увагу", — цитує Le Monde слова одного з європейських дипломатів.

Особливе занепокоєння у європейських столиць викликала ідея зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті — її там сприйняли як сигнал про можливе зближення між США з Росією. Хоча сам Трамп 21 жовтня заявив, що остаточного рішення щодо саміту ще не ухвалено.

За інформацією Le Monde, деякі європейські лідери вважають, що нинішня лінія фронту могла б стати основою для майбутніх мирних переговорів, однак Росія, продовжуючи бойові дії, демонструє небажання досягати миру.

Останнім часом Київ і європейські союзники сподівалися, що Трамп змінить свою риторику, адже нещодавно він публічно критикував Путіна. У Європі навіть очікували на символічний жест підтримки України, наприклад — постачання ракет Tomahawk. Однак цього не сталося.

Більше того, за даними Le Monde, після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп знову різко змінив позицію. Під час зустрічі із Зеленським він нібито наполягав, щоб Україна поступилася Росії всім Донбасом, включно з територіями, які зараз не окуповані.

Такий розворот, зазначає видання, став неочікуваним для європейських союзників і посилив їхнє прагнення підтримувати Україну.

  • 21 жовтня Дональд Трамп повідомив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним.
