"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським

Про це пише видання Le Monde.

"Трамп знову прийняв усі аргументи Путіна. Ми повернулися до вихідної точки, хоча європейцям вдалося, після фіаско саміту в Анкориджі 15 серпня, привернути його увагу", — цитує Le Monde слова одного з європейських дипломатів.

Особливе занепокоєння у європейських столиць викликала ідея зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті — її там сприйняли як сигнал про можливе зближення між США з Росією. Хоча сам Трамп 21 жовтня заявив, що остаточного рішення щодо саміту ще не ухвалено.

За інформацією Le Monde, деякі європейські лідери вважають, що нинішня лінія фронту могла б стати основою для майбутніх мирних переговорів, однак Росія, продовжуючи бойові дії, демонструє небажання досягати миру.

Останнім часом Київ і європейські союзники сподівалися, що Трамп змінить свою риторику, адже нещодавно він публічно критикував Путіна. У Європі навіть очікували на символічний жест підтримки України, наприклад — постачання ракет Tomahawk. Однак цього не сталося.

Більше того, за даними Le Monde, після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп знову різко змінив позицію. Під час зустрічі із Зеленським він нібито наполягав, щоб Україна поступилася Росії всім Донбасом, включно з територіями, які зараз не окуповані.

Такий розворот, зазначає видання, став неочікуваним для європейських союзників і посилив їхнє прагнення підтримувати Україну.