"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським
Зустріч між главою Білого дому Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 17 жовтня у Вашингтоні, “розбила надії” українського лідера та його європейських партнерів на рішучу підтримку з боку США
Про це пише видання Le Monde.
"Трамп знову прийняв усі аргументи Путіна. Ми повернулися до вихідної точки, хоча європейцям вдалося, після фіаско саміту в Анкориджі 15 серпня, привернути його увагу", — цитує Le Monde слова одного з європейських дипломатів.
Особливе занепокоєння у європейських столиць викликала ідея зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті — її там сприйняли як сигнал про можливе зближення між США з Росією. Хоча сам Трамп 21 жовтня заявив, що остаточного рішення щодо саміту ще не ухвалено.
За інформацією Le Monde, деякі європейські лідери вважають, що нинішня лінія фронту могла б стати основою для майбутніх мирних переговорів, однак Росія, продовжуючи бойові дії, демонструє небажання досягати миру.
Останнім часом Київ і європейські союзники сподівалися, що Трамп змінить свою риторику, адже нещодавно він публічно критикував Путіна. У Європі навіть очікували на символічний жест підтримки України, наприклад — постачання ракет Tomahawk. Однак цього не сталося.
Більше того, за даними Le Monde, після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп знову різко змінив позицію. Під час зустрічі із Зеленським він нібито наполягав, щоб Україна поступилася Росії всім Донбасом, включно з територіями, які зараз не окуповані.
Такий розворот, зазначає видання, став неочікуваним для європейських союзників і посилив їхнє прагнення підтримувати Україну.
- 21 жовтня Дональд Трамп повідомив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним.
