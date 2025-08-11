Це пастка: екснардепка Гопко про зустріч 15 серпня Трампа і Путіна
Зараз події розгортаються за російським сценарієм: запрошення воєнного злочинця на територію США – вихід з політичної ізоляції
Таку думку висловила народна депутатка VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко в етері Еспресо.
"Щодо зустрічі 15 серпня, то насправді це пастка. І зараз події розгортаються за російським сценарієм: запрошення воєнного злочинця на територію США – вихід з політичної ізоляції. Адже саме зараз у РФ тріщить економіка і є багато вразливостей, і ми просили зробити тотальну економічну ізоляцію для країни-агресорки. У "АНТС" є всі розрахунки щодо стану російської економіки - по чому треба бити, які місця дійсно є "ахіллесовими п'ятами". Однак в цей час ми бачимо пом’якшення риторики серед наших європейських партнерів, які вже не вимагають повного припинення вогню, а хочуть, щоб зменшилися бойові дії", - прокоментувала екснардепка.
На її думку, зараз величезний виклик, тому що нам потрібно всіма зусиллями "збити" цей величезний саміт, в якому й Україна, і європейські країни намагаються взяти участь, щоб це не була зустріч на двох, після якої нам подадуть чергову "котлету по-київськи", коли будуть домовленості без України.
"Я думаю, що з самого початку президентства Трампа відбувалися домовленості між США та РФ не тільки за спиною України, а і європейських партнерів. Були певні перезавантаження відносин РФ та США. А різкі реакції Трампа на заяви Медведєва – шоу для соцмереж, гра для електорату Трампа, оскільки в нього ситуація погіршується, зокрема зі справою Епштейна. Також невдовзі відбудуться проміжні вибори до конгресу, тому Трампу і республіканській партії потрібно, щоб міжнародна політика не позначилася на результатах виборів", - зауважила Ганна Гопко.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- 10 серпня повідомлялось, що двоє співрозмовників американського телеканалу CNN припускають участь українського президента Володимира Зеленського у саміті на Алясці, але, наголошують, що спершу лідери США та РФ зустрінуться без нього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе