Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ

Колишній президент Анкарського відділення Палати архітекторів Туреччини Тезкан Каракуш Джандан подав позов щодо продажу ділянки площею 37 000 квадратних метрів. Третя цивільна палата Верховного апеляційного суду скасувала рішення про продаж, розповідає турецька загальнонаціональна газета Sözcü.

Справа в тому, наполягає архітектор, що засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк заповів цю землю, де спершу була його лісова ферма, турецькому народу, й, отже, передача права володіння даною ділянку іноземцям суперечить його волі.

"Землю спершу умовно надали Університету Газі для будівництва медичного факультету. Потім Управління житлового розвитку Туреччини продало цю землю США. Ми подали позов, і коли суд та апеляційний суд винесли рішення проти нього, ми подали апеляцію. Верховний апеляційний суд виніс свій вердикт через чотири роки. У часи, коли немає довіри до правосуддя, це рішення є дуже бажаним. Це справа Республіки", - пояснив Джандан.

Тож тепер Верховний апеляційний суд Туреччини постановив аби місцевий суд повторно узявся за розгляд позову архітектора.

"Ми зустрінемося в Анкарському регіональному суді 24 вересня 2025 року о 10:20. Цю справу буде розглянуто повторно", - підсумував Джандан, який сподівається, що посольство США в Анкарі "буде визнано незаконною спорудою".