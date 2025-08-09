У Британії радіоактивна вода з військової бази, де зберігається ядерна зброя, потрапила в озеро, - Guardian
З військової бази Королівського флоту у Великій Британії через прориви труб сталися витоки забрудненої води. Там зберігається ядерна зброя
Про це пише Guardian, посилаючись на документи Шотландського агентства із захисту довкілля (SEPA).
Зазначається, що радіоактивна вода потрапила в морське озеро Лох-Лонг біля затоки Ферт-оф-Клайд.
За даними SEPA, перший прорив труби стався у 2010 році, а ще два зафіксували у 2019 році. Водночас один із проривів у серпні 2019 року призвів до витоку значної кількості води, яка затопила зону обробки ядерної зброї. Забруднена низьким рівнем тритію вода потрапила в озеро Лох-Лонг.
У SEPA кажуть, що хоч цей інцидент не загрожував здоров’ю людей, військові не здатні в належний спосіб обслуговувати мережу зі 1500 старих водопроводів. В агентстві повідомляли, що близько половини труб вичерпали свій розрахунковий термін служби.
Так, у березні 2020 року, після внутрішнього розслідування та перевірки SEPA, міноборони Британії пообіцяло вжити 23 заходів для запобігання подальшим проривам. Посадовці визнали, що непідготовленість начебто спричинила плутанину, збій у контролі доступу та відсутність комунікації небезпек.
Але вже через рік сталося ще два прориви труб - один у зоні, де також зберігалися радіоактивні речовини. Це спонукало SEPA провести нову перевірку. Регулятор дійшов висновку, що відновлення труб було повільним і в багатьох випадках затримувалося.
Як зазначає Guardian, міноборони намагалося зберегти в таємниці інформацію про забруднення, проте шотландський комісар з питань інформації, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, Девід Гамільтон у червні наказав оприлюднити звіти після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів. Зрештою, дані опублікували в серпні.
Затримка виникла, оскільки міністерство оборони попросило більше часу для їхнього розгляду, покликавшись на додаткові міркування національної безпеки.
- Варто зазначити, що ядерні підводні човни Великої Британії базуються у Фаслейні, на сусідньому від Лох-Лонг озері під назвою Гар-Лох, з початку 1960-х років. Ці об’єкти вважаються одними з найзахищеніших та найсекретніших у Британії.
