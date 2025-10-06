У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі

Більше про ситуацію в Грузії розповів експерт-міжнародник Гіоргі Іналішвілі в етері Еспресо.

"Ситуація, як було до цього, так і продовжується. Що я маю на увазі, вже понад 300 днів як люди масово виходять на мітинги не тільки в столиці Грузії Тбілісі, а в різних містах Грузії теж. Позавчора у нас були вибори місцевого самоврядування, які бойкотувала більшість опозиції, більшість суспільства. Після цього у нас був мітинг, величезний мітинг. Після довгого час і зібралися більш ніж 100-150 000 людей в центрі Тбілісі. Після цього була спроба штурмувати будинок палацу президента, але це було неуспішним. Після цього затримали п'ять головних організаторів цього мітингу і вчора люди ще раз зібралися в центр Тбілісі, щоб протестувати проти діючої влади. То ж зараз, ситуація на зараз тиха, немає ніяких сутичок між протестувальниками і поліцією", - розповів він.

Гіоргі Іналішвілі зауважив, що протестувальники готові виходити на мітинги стільки, скільки знадобиться для досягнення їхньої мети.

"Як ми бачили всі, позавчора були сутички між протестувальниками та спецпризначенцями і поліцією, і це було завершено позавчора і затримали п'ять організаторів цього мітингу. Грузинська мрія, грузинська влада оголосила, що це була спроба державного перевороту і вони затримали цих організаторів. І навіть вони казали, що наступними днями, якщо люди будуть збиратися на протести, вони будуть це вважати продовженням цього немирного протесту, який відбувся позавчора. Але, незважаючи на ці заяви грузинської влади, люди вчора знову зібралися біля будинку парламенту, і це було абсолютно мирним протестом. І як понад 300 днів люди збиралися і перекривали головний проспект Тбілісі, так переклали і вчора. І так вони налаштовані на наступні тижні і місяці. Скільки їм буде потрібно для досягнення своєї мети", - зазначив експерт-міжнародник.