У Іспанії відбудеться "секретна" зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України, - ЗМІ

Про це інформує іспанська газета El Mundo.

Як повідомляє видання, що отримало доступ до внутрішнього документа, зустріч проходитиме у форматі підвищеної секретності: без мобільних телефонів, без публічних заяв і навіть без згадки у соцмережах.

"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах чи в соціальних мережах", — йдеться у повідомленні для учасників.

У саміті візьмуть участь високопосадовці з 35 країн — членів коаліції. Обговорення триватимуть з 9:00 до 15:30 і передбачають два ключові блоки. Перший стосуватиметься збільшення фінансової, оборонної та гуманітарної підтримки Києва на тлі наближення четвертої річниці повномасштабної війни. Учасники спробують узгодити конкретні кроки з надання допомоги, визначити спільні пріоритети й домовитися про нові механізми тиску на Росію.

На початку зустрічі виступить міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. За інформацією джерел, він "поділиться своєю точкою зору з делегаціями", проте не братиме участі у всіх робочих сесіях, адже захід проводиться на технічному рівні.

Під час другої частини дискусії учасники обговорюватимуть спільний підхід до гарантій безпеки для України — як у правовому, так і в політичному та дипломатичному вимірах. Зокрема, йтиметься про внесок коаліції у створення механізмів, які могли б стримати майбутню російську агресію.

Закритий саміт у Мадриді стане продовженням нещодавньої зустрічі лідерів у Лондоні, де президенти та прем’єр-міністри країн-учасниць обговорювали можливість передачі Україні ракет "Томагавк" та використання заморожених російських активів у європейських банках для фінансування оборони й відбудови держави. Це питання, за даними джерел, залишається складним і поки не має остаточного рішення.