Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У КНДР заявили про розгортання нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії

У КНДР заявили про розгортання нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії

11 травня, 2024 субота
08:41
Світ КНДР, Північна Корея
Зміст

У суботу, 11 травня, у Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.

Передбачається, що нова система озброєння розроблялася для завдання ударів по столиці Південної Кореї.

У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.

  • Північна Корея наприкінці квітня провела випробування нового рідинного ракетного двигуна, який, ймовірно, може встановлюватися на балістичні ракети.
Теги:
Росія
КНДР
зброя
Читайте також:
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
9 травня, 2024 четвер
Легенда "Реалу" Касільяс розповів, хто має захищати ворота мадридців у фіналі ЛЧ
Еден Голан
9 травня, 2024 четвер
Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 освистали під час генеральної репетиції, мовник Kan подав скаргу
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
10 травня, 2024 п'ятниця
"Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
11 травня
08:32
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидше доставити зброю в Україну, - Кірбі
08:23
Оновлено
На фото втрати окупантів
Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:12
Харків обстріл
Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
08:01
OPINION
Павло Вернівський
Що таке війна на виснаження
08:00
ID-картка, паспорт
Повернення українських чоловіків із-за кордону: що відомо та чи існують потенційні механізми
08:00
Комарі в електриці, сексуальні міфи і новий спосіб дивитися на світ - 5 книг про необхідне й достатнє
07:33
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку на Білгородську, Волгоградську і Курську області: начебто є постраждалі
07:28
Радбез ООН
Радбез ООН анонсувала засідання на тлі посилення російських обстрілів України
07:00
Бойовик "ДНР"
Бойовику "ДНР" оголосили підозру за зґвалтування жительки окупованого Рубіжного на Луганщині
06:44
окупанти
В ISW назвали стратегічну мету наступу росіян на Харківщині
06:32
Анонс
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко - Камбосос: де та коли безплатно дивитись бій
05:30
Анонс
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 28 туру
04:55
Кримський міст
Партизани пообіцяли "справжній літній сезон" для росіян у Криму
04:13
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Луніну не довірять місце у воротах "Реала" у фіналі ЛЧ, - The Athletic
02:59
Джон Кірбі
США оцінили імовірність серйозного прориву росіян під час нового наступу
02:31
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик прибув на бій з Ф'юрі у Саудівську Аравію
01:53
Херсон
"ЗСУ обстрілюють цивільних, які намагаються покинути Херсон": російські фейки за 10 травня
00:55
Нафтобаза. Ілюстрація
"Нова ціль для удару": партизани "Атеш" розвідали велику нафтобазу окупантів неподалік Сімферополя
00:02
Артем Довбик (ліворуч)
Довбик та Циганков віддали асисти у матчі "Жирони" у Ла Лізі
2024, п'ятниця
10 травня
23:32
Ірина Геращенко, стрибки у висоту, легка атлетика
Геращенко принесла Україні першу в сезоні медаль "Діамантової ліги"
23:15
Ексклюзив
Андрій Яніцький
За часів Зеленського уряд перетворився на "декорацію", - Яніцький про звільнення Кубракова
23:11
Оновлено
знищена ворожа техніка
"Наші воїни, артилерія та дрони дають відповідь окупанту": Зеленський про спробу росіян прорвати українську оборону на Харківщині
23:05
терористи ХАМАС
ХАМАС заявив, що прагне укласти угоду про перемир'я, але "Ізраїль хоче війни"
22:43
Вселенський Патріарх Варфоломій
Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Саміт миру
21:34
Ексклюзив
путін
Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
21:30
Володимир Зеленський
"По всій лінії фронту – важкі бої": Зеленський заслухав доповідь Сирського
21:29
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе оголосив, що залишає ПСЖ
21:22
Укрпошта
Укрпошта виставлятиме на аукціонах незатребувані посилки
21:09
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Концентрація військ РФ, загроза рейдових дій у напрямку Харкова та ситуація біля Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
20:56
Огляд
Сила "Королівства планети мавп": що подивитися на вихідних
20:52
Оновлено
США Україна
БМП Bradley, ракети для Patriot та NASAMS: Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на $400 млн
20:51
Канада
Канада виділить $55 млн на закупівлю систем ППО для України
20:51
Інгулець
У Першій лізі визначився другий володар путівки до УПЛ
20:26
У Білорусі будують об'єкт поблизу міста Осиповичі, де можуть зберігати ядерну зброю, - NYT
20:08
Оновлено
Унаслідок російських обстрілів Харківщини загинули троє цивільних, є поранені
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Для кого Єрмак концентрує владу?
20:01
Мая Санду
У МЗС РФ назвали політику Санду геноцидом. Молдова відповіла
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 807-го дня війни: Повітряні Сили отримали перший тренажер F-16, дрони влаштували пожежу на НПЗ у Калузькій області РФ
19:39
За добу Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Авдіївському напрямку
19:33
на фото наслідки обстрілу Харкова 8 травня 2024 року
В Україні у квітні через обстріли РФ загинули щонайменше 129 цивільних, – ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV