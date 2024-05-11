У КНДР заявили про розгортання нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії
У суботу, 11 травня, у Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.
Передбачається, що нова система озброєння розроблялася для завдання ударів по столиці Південної Кореї.
У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі.
Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.
- Північна Корея наприкінці квітня провела випробування нового рідинного ракетного двигуна, який, ймовірно, може встановлюватися на балістичні ракети.
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