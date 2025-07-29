У Литві шукають дрон, що, ймовірно, залетів з Білорусі: головком ЗС не виключив можливості, що кадри були зняті в Україні

Про це повідомляють Delfi та LRT.

Головнокомандувач ЗС Литви генерал Раймундас Вайкшнорас поінформував, що наразі продовжують пошуки обʼєкта, який, ймовірно, залетів із Білорусі на територію Литви в понеділок.

Вайкшнорас заявив, що не виключає можливості, що кордон країни перетнув об'єкт, який, можливо, не є безпілотником. Він зазначив, що розглядаються різні версії інциденту, включаючи потенційне місцеперебування об'єкта та можливість того, що вся інформація про нього є фейком.

"Були певні ознаки того, що, можливо, ті об'єкти, які були помічені ще на території Білорусі, ймовірно, могли прилетіти, але це могла бути і зграя птахів, і хмара, і інші метеорологічні явища", - сказав головком.

Також Вайкшнорас висловив сумнів щодо оприлюднених кадрів, назвавши їх неоднозначними, та припустив, що вони могли бути відзняті на території України.