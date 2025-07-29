У Литві шукають дрон, що, ймовірно, залетів з Білорусі: головком ЗС не виключив можливості, що кадри були зняті в Україні
У Литві продовжуються пошуки безпілотника невстановленого типу, який попередньо порушив повітряний простір зі сторони Білорусі
Про це повідомляють Delfi та LRT.
Головнокомандувач ЗС Литви генерал Раймундас Вайкшнорас поінформував, що наразі продовжують пошуки обʼєкта, який, ймовірно, залетів із Білорусі на територію Литви в понеділок.
Вайкшнорас заявив, що не виключає можливості, що кордон країни перетнув об'єкт, який, можливо, не є безпілотником. Він зазначив, що розглядаються різні версії інциденту, включаючи потенційне місцеперебування об'єкта та можливість того, що вся інформація про нього є фейком.
"Були певні ознаки того, що, можливо, ті об'єкти, які були помічені ще на території Білорусі, ймовірно, могли прилетіти, але це могла бути і зграя птахів, і хмара, і інші метеорологічні явища", - сказав головком.
Також Вайкшнорас висловив сумнів щодо оприлюднених кадрів, назвавши їх неоднозначними, та припустив, що вони могли бути відзняті на території України.
- Вранці у понеділок, 28 липня, у повітряному просторі Литви було зафіксовано невстановлений безпілотник, який, за попередніми даними, залетів з боку Білорусі.
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