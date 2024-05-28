У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинули понад 2 тис. людей

Про це інформує Reuters, посилаючись на дані уряду.

Вказано, що велика кількість загиблих пов'язана з тим, що зсув застав людей у власних оселях: понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. Руйнувань зазнали шусть віддалених сіл району Мулітаке, у яких сумарно проживало близько 4 тисяч людей.

Рельєф перешкоджав наданню допомоги і знизив шанси тих, хто опинився під землею, на порятунок. Через більш ніж 72 години після зсуву жителі все ще намагаються зрушити землю, втім, за даними місцевої влади, вдалося знайти лише п'ять тіл.