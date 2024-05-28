Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинули понад 2 тис. людей

У Папуа-Новій Гвінеї через зсув ґрунту загинули понад 2 тис. людей

28 травня, 2024 вiвторок
05:24
Світ Ілюстративне фото

У Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту, який поховав живцем під землею понад 2 тисячі людей

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на дані уряду. 

Вказано, що велика кількість загиблих пов'язана з тим, що зсув застав людей у власних оселях: понад 150 будинків були поховані під уламками майже двоповерхової висоти. Руйнувань зазнали шусть віддалених сіл району Мулітаке, у яких сумарно проживало близько 4 тисяч людей. 

Рельєф перешкоджав наданню допомоги і знизив шанси тих, хто опинився під землею, на порятунок. Через більш ніж 72 години після зсуву жителі все ще намагаються зрушити землю, втім, за даними місцевої влади, вдалося знайти лише п'ять тіл. 

  • 3 березня у Пакистані щонайменше 29 людей загинули, ще 50 отримали поранення внаслідок сильних дощів, які пройшли по всій країні за останні 48 годин, спричинивши обвалення кількох будинків і зсуви ґрунту.
Теги:
Читайте також:
Ракетний комплекс Нептун
27 травня, 2024 понедiлок
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
дощ у Львові погода
26 травня, 2024 неділя
Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
28 травня
06:35
суддя_суддівська мантія
У Миколаєві суд дозволив двом засудженим проходити військову службу за контрактом
06:18
на фото: Судан
Росія і Судан можуть підписати угоду про обмін зброєю, - ISW
05:53
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії закликав союзників дозволити Україні бити переданою зброєю по цілях в РФ
04:41
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийде в прокат у Німеччині
04:23
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
03:59
Пам'ятник генералу Петру Григоренку в Сімферополі
У Сімферополі окупанти знесли пам'ятник генералу Григоренку, який підтримував кримських татар
03:26
Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації
02:59
У Великій Британії за $93 тис. продали кишеньковий годинник Черчилля
02:37
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
02:22
Оновлено
У Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом, - голова ОВА
02:16
Біньямін Нетаньягу
"Трагічна помилка": Нетаньягу прокоментував удар ЦАХАЛу по Рафаху, внаслідок якого загинули цивільні
01:52
Оновлено
ТЦК
В ОК "Південь" назвали причину затримання головреда "Економічної правди", якого доправили до ТЦК на Одещині
01:39
Антарктична станція "Академік Вернадський"
"Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів": полярники пояснили, чому не купують безпілотники за кошти на антарктичні дослідження
01:03
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський 28 травня відвідає Португалію та Бельгію
00:55
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні
00:54
Кріштіану Роналду
Роналду завершив клубний сезон дублем та встановив новий рекорд
00:26
Вікторія Рощина
РФ визнала, що утримує у полоні українську журналісту Рощину
00:16
Рафаель Надаль
Ймовірно, я не повернуся: "Король ґрунту" Надаль вперше програв на старті Ролан Гаррос
2024, понедiлок
27 травня
23:30
Оновлено
З початку доби окупанти здійснили 21 штурм на Покровському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб
23:21
обстріл, ППО
У РФ заявили, що їхня ППО нібито збила повітряну кулю над Московською областю
22:54
Майк Тайсон
Майку Тайсону стало зле в літаку незадовго до повернення на ринг
22:37
Оновлено
Еліна Світоліна
Світоліна стартувала на Ролан Гаррос з перемоги над експершою ракеткою світу
22:35
Ексклюзив
Олександра Матвійчук
Якщо Росія увійшла в стадію виснажливої війни, то Україна має переходити до довготривалої стратегії, - лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук
22:32
Оновлено
Олександр Сирський
Сирський дозволив французьким інструкторам відвідувати навчальні військові центри в Україні. У Парижі відреагували
22:28
Іран Росія
Іран почав постачати Росії нові керовані авіабомби Qaem-5, - Bild
21:40
Ексклюзив
ядерна зброя росії
"Це атака на ядерну інфраструктуру": політтехнолог Загородній про удар по РЛС в Орську й те, чому Путін блефує
21:36
Оновлено
РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі
Росіяни 26 травня вдарили ракетою Х-59 по аеропорту в Запоріжжі: зруйновано міжнародний термінал
21:30
КНДР ракета
Ракета з північнокорейським супутником-шпигуном вибухнула після запуску
21:10
Віктор Медведчук
"Українські військові мають припинити виконувати накази Зеленського": російські фейки за 27 травня
21:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нова сторінка у знищенні військових цілей РФ: удари ЗСУ по ворожих станціях попередження про ракетний напад. Колонка Сергія Згурця
20:57
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
20:45
Ексклюзив
ракета ATACMS
Україна зможе використовувати західну зброю проти росіян на їхній території, - співзасновник УЦБС Жмайло
20:43
На ТОТ України уроки політінформації проводять казаки
У школах на ТОТ Херсонщини ряжені "казаки" проводять уроки політінформації, - "Спротив"
20:42
Оновлено
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
20:11
Ексклюзив
Тарифи на електроенергію
Підвищення тарифів на електроенергію може сильно похитнути економічний потенціал України, - експерт Ус
20:05
OPINION
Ольга Решетилова
Потяг Хелм — Київ — наші місце довіри, місце болю і місце сили
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 824-го дня війни: Парламентська асамблея НАТО – за дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю, санкції ЄС проти Медведчука та рекордний пакет допомоги від Іспанії
19:57
відключення електроенергії
У спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими, – Укренерго
19:57
У Кривому Розі викрито начальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників
У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн
19:57
На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які під час російської окупації 16 діб катували підлітка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV