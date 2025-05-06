У Росії закінчуються родовища, на яких можна було з невеликими витратами видобувати нафту, - експерт з енергетики Омельченко
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що на сьогодні вартість на нафту російської марки Urals трохи вища, ніж 50 доларів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Нафтова галузь Росії стикнулася на сьогодні з дуже складною проблемою. Це до того, що вони втратили європейський ринок найліквідніший, ще виникла проблема зниження цін. Абсолютно для них неочікувана, тому що вони думали, що за Трампа все в них буде добре, але виходить щось інше. І дійсно, у них формувався державний бюджет з розрахунку, що ціна барелю нафти буде близько 70 доларів. А насправді вже сьогодні вартість Urals трошки вища, ніж 50 доларів. Тобто бачимо, що дефіцит бюджету від цього зниження може збільшитися на декілька трильйонів російських рублів. Що є, дійсно, достатньо критичним для російського військового бюджету також, який формують ті ж самі ціни на нафту і продаж нафти", - сказав він.
Володимир Омельченко зауважив, що в Росії закінчуються родовища, на яких можна видобувати нафту з невеликими витратами. По більшості лишились ті, де собівартість чорного золота перевищує 30 доларів.
"Крім того, треба враховувати, що приблизно собівартість російської нафти на різних родовищах різна. І в них вже закінчуються ті родовища, на яких можна було з невеликими витратами видобувати нафту, в основному залишаються, це 70%, важковидобувні родовища, там собівартість перевищує 30 доларів. Плюс треба враховувати ще складну логістику доставки нафти на міжнародні ринки, треба обходити ці санкції, це теж додаткові витрати", - розповів експерт з енергетики.
- 15 квітня повідомлялося, що прибутки Росії від продажу нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, оскільки експорт зменшується вже третій тиждень поспіль, а ціни на нафтопродукти знижуються на тлі торговельної війни між США та Китаєм.
- 17 квітня в уряді Чехії заявили, що після більш ніж 60 років країна стала незалежною від нафтопроводу "Дружба" та остаточно позбулася залежності від російської нафти.
- 26 квітня Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, зауважив, що ціна $60 за барель на нафту Brent буде під кінець цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе