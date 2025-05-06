У Росії закінчуються родовища, на яких можна було з невеликими витратами видобувати нафту, - експерт з енергетики Омельченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нафтова галузь Росії стикнулася на сьогодні з дуже складною проблемою. Це до того, що вони втратили європейський ринок найліквідніший, ще виникла проблема зниження цін. Абсолютно для них неочікувана, тому що вони думали, що за Трампа все в них буде добре, але виходить щось інше. І дійсно, у них формувався державний бюджет з розрахунку, що ціна барелю нафти буде близько 70 доларів. А насправді вже сьогодні вартість Urals трошки вища, ніж 50 доларів. Тобто бачимо, що дефіцит бюджету від цього зниження може збільшитися на декілька трильйонів російських рублів. Що є, дійсно, достатньо критичним для російського військового бюджету також, який формують ті ж самі ціни на нафту і продаж нафти", - сказав він.

Володимир Омельченко зауважив, що в Росії закінчуються родовища, на яких можна видобувати нафту з невеликими витратами. По більшості лишились ті, де собівартість чорного золота перевищує 30 доларів.

"Крім того, треба враховувати, що приблизно собівартість російської нафти на різних родовищах різна. І в них вже закінчуються ті родовища, на яких можна було з невеликими витратами видобувати нафту, в основному залишаються, це 70%, важковидобувні родовища, там собівартість перевищує 30 доларів. Плюс треба враховувати ще складну логістику доставки нафти на міжнародні ринки, треба обходити ці санкції, це теж додаткові витрати", - розповів експерт з енергетики.