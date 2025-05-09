У США розпочинають звільнення трансгендерних військових

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Міноборони США перевірятиме медичні записи, щоб виявити тих, хто ще не заявив про свою трансгендерну ідентичність.

За словами представників оборонного відомства, точна кількість трансгендерних військових невідома, однак медичні записи дозволяють ідентифікувати тих, хто має діагноз гендерної дисфорії, прояви симптомів або проходить лікування.

За інформацією посадовців, станом на 9 грудня 2024 року гендерну дисфорію було діагностовано у 4 240 військовослужбовців. Утім, як визнають у відомстві, реальна кількість може бути вищою.

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що тисяча військовослужбовців, які вже відкрито заявили про свою трансгендерну ідентичність, "розпочнуть процес добровільного звільнення" зі служби.