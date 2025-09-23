У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп

Про це інформує NBC News.

Інцидент стався ввечері в суботу, 20 вересня, неподалік Білого дому, коли Marine One здійснював виліт із президентом США Дональдом Трампом.

Як йдеться в судових документах, офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго помітив на Конституційній авеню чоловіка без сорочки, який поводився дивно та говорив сам до себе.

"Через недостатнє освітлення тротуару офіцер Сантьяго направив на (підозрюваного - ред.) світло свого ліхтарика для подальшого спостереження, - йдеться у викладенні фактів, поданих разом із кримінальною скаргою. - "Потім (підозрюваний - ред.) направив червоний лазерний промінь на обличчя офіцера Сантьяго, очевидно, в якості помсти. Червоний лазерний промінь потрапив в очі офіцера Сантьяго і на короткий час дезорієнтував його".

Після цього, коли офіцер Сантьяго наблизився до чоловіка, пізніше ідентифікованого як Джейкоб Самуель Вінклер, той "навів той самий червоний лазерний покажчик у бік Marine One і активував червоний лазерний промінь".

У судовому позові зазначено, що такі дії могли спричинити "ризик миттєвої сліпоти і дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низькій висоті поблизу інших вертольотів (поліція парків США, Корпус морської піхоти США) і Вашингтонського монумента. Це ставило Marine One під ризик зіткнення в повітрі".

Сантьяго затримав чоловіка, вилучив у нього лазерну указку і надів на нього наручники. Під час затримання підозрюваний "встав на коліна і почав говорити такі речі, як "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом" і "Я вибачаюся перед Дональдом Трампом"".

Слідчі заявили, що він також мав при собі ніж з фіксованим лезом довжиною 7,6 см.

Під час подальшого допиту Вінклер "визнав, що направляв червоний лазерний покажчик на Marine One", згідно з позовом, і "сказав, що не знав, що не можна направляти лазер на Marine One; він сказав, що направляє лазер на всілякі об'єкти, наприклад, на знаки зупинки".

Довідково: Наведення лазерної указки на літак є федеральним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років і штраф у розмірі 250 тис. доларів.