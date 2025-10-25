Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році

У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році

Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
09:56
Світ Франція

Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шіль повідомив, що країна буде готова розгорнути свої сили в Україні у 2026 році в межах гарантій безпеки

Зміст

Про це пише BFMTV.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – заявив Шіль під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї в четвер, 23 жовтня.

Він також зазначив, що 2026 рік стане "роком коаліцій", адже Париж розраховує на спільні дії з партнерами по НАТО та ЄС. Під час масштабних навчань Orion 26 французькі війська перевірять здатність діяти у багатонаціональних і міжвідомчих форматах.

За його словами, сухопутні війська Франції вже готові реагувати на три потенційні виклики, серед яких — можливе розгортання в Україні. Для цього створено резерв із близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом 12 годин – п’яти днів.

  • У вересні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки, які обговорює Коаліція охочих, передбачатимуть зобов’язання європейських держав вступити у військове протистояння з Росією в разі нової агресії проти України.

 

2025, субота
25 жовтня
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:31
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, загинула людина, є постраждалі
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
01:03
Військова омбудсменка Решетилова закликала до детального розслідування загибелі чоловіка після мобілізації у Києві
00:28
тіньовий флот росії
Танкер "тіньового флоту" РФ перевантажив пальне біля узбережжя Малайзії, ймовірно китайському судну, - Bloomberg
2025, п'ятниця
24 жовтня
22:30
президент Колумбії Густаво Петро
США запровадили санкції проти президента Колумбії Петро
21:54
"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
21:06
Ексклюзив
Трамп і Путін
Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов
21:03
Володимир Зеленський
"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"
20:50
Саміт ЄС, Марк Рютте
"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
Більше новин
