У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шіль повідомив, що країна буде готова розгорнути свої сили в Україні у 2026 році в межах гарантій безпеки
Про це пише BFMTV.
"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – заявив Шіль під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї в четвер, 23 жовтня.
Він також зазначив, що 2026 рік стане "роком коаліцій", адже Париж розраховує на спільні дії з партнерами по НАТО та ЄС. Під час масштабних навчань Orion 26 французькі війська перевірять здатність діяти у багатонаціональних і міжвідомчих форматах.
За його словами, сухопутні війська Франції вже готові реагувати на три потенційні виклики, серед яких — можливе розгортання в Україні. Для цього створено резерв із близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом 12 годин – п’яти днів.
- У вересні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки, які обговорює Коаліція охочих, передбачатимуть зобов’язання європейських держав вступити у військове протистояння з Росією в разі нової агресії проти України.
