У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році

Про це пише BFMTV.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – заявив Шіль під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї в четвер, 23 жовтня.

Він також зазначив, що 2026 рік стане "роком коаліцій", адже Париж розраховує на спільні дії з партнерами по НАТО та ЄС. Під час масштабних навчань Orion 26 французькі війська перевірять здатність діяти у багатонаціональних і міжвідомчих форматах.

За його словами, сухопутні війська Франції вже готові реагувати на три потенційні виклики, серед яких — можливе розгортання в Україні. Для цього створено резерв із близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом 12 годин – п’яти днів.