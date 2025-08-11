Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії

Про це він сказав перед віртуальною зустріччю глав МЗС країн ЄС, передає Sky News.

Цю заяву дипломат зробив на тлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці в п'ятницю, на якій лідери обговорять завершення війни в Україні.

Хосе Мануель Альбарес заявив, що "ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду".

Щодо зустрічі Путіна й Трампа, Альбарес назвав позитивним те, що будь-хто сідає за стіл переговорів з лідером країни-агресора, щоб "поговорити про мир, але справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".

"Якщо агресивна війна окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відібрати шматок свого слабшого сусіда", – додав дипломат.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Читайте також: РФ в рамках мирної угоди прагне контролю не тільки над Донеччиною і Луганщиною, а і над Запорізькою та Херсонською областями, - Bild

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.