Ультраправому польському депутату загрожує кримінальна відповідальність через крадіжку прапора України й інші правопорушення
Ультраправому депутату Польщі Гжегожу Брауну загрожує кримінальна відповідальність через викрадення українського прапора з амдінбудівлі міста Біля Підляська, а також ще 3 порушення
Про це в Х написав глава мінʼюсту Польщі й генпрокурор Адам Боднар.
"Сьогодні я підписав ще два запити на зняття недоторканності у зв'язку зі зловживаннями пана Гжегожа Брауна. Вони будуть офіційно оприлюднені завтра", – заявив він.
Міністр додав, що євродепутату загрожує кримінальна відповідальність за 17-ма злочинами.
Зокрема, Європарламенту надішлють інформацію про звинувачення Брауна у:
- крадіжці українського прапора з адмінбудівлі з мерії міста Біла Підляська;
- викраденні прапора ЄС з холу міністерства промисловості в Катовіце;
- знищенні виставки присвяченої ЛГБТ+ спільноті в головній залі сейму;
- публічному наклепі під час президентських дебатів на організаторів соціальної акції.
"Ексцеси депутата Європарламенту Гжегожа Брауна ілюструють його демонстративну зневагу до правових і суспільних норм, а також демократичних правил держави. Така поведінка не залишиться безкарною", – наголосив Боднар.
Що відомо про Гжегожа Брауна
Польський депутат ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун у грудні 2023 року "відзначився" під час засідання польського сейму: схопив у залі вогнегасник і загасив ханукальну менору під час затвердження нового уряду
А 4 червня 2024 року Браун зняв з кургану Костюшка в Кракові український прапор, заявивши, що він був розміщений "у невідповідному місці".
Голова люблінського осередку партії "Конфедерація" Рафал Меклер був одним з лідерів протесту перевізників на кордоні з Україною. А Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".
Водночас під час спеціального засідання Європарламенту з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Брюсселі 29 січня Браун почав вигукувати "Молімося за жертв єврейського геноциду в Газі".
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