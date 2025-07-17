Ультраправому польському депутату загрожує кримінальна відповідальність через крадіжку прапора України й інші правопорушення

Про це в Х написав глава мінʼюсту Польщі й генпрокурор Адам Боднар.

"Сьогодні я підписав ще два запити на зняття недоторканності у зв'язку зі зловживаннями пана Гжегожа Брауна. Вони будуть офіційно оприлюднені завтра", – заявив він.

Міністр додав, що євродепутату загрожує кримінальна відповідальність за 17-ма злочинами.

Зокрема, Європарламенту надішлють інформацію про звинувачення Брауна у:

крадіжці українського прапора з адмінбудівлі з мерії міста Біла Підляська;

викраденні прапора ЄС з холу міністерства промисловості в Катовіце;

знищенні виставки присвяченої ЛГБТ+ спільноті в головній залі сейму;

публічному наклепі під час президентських дебатів на організаторів соціальної акції.

"Ексцеси депутата Європарламенту Гжегожа Брауна ілюструють його демонстративну зневагу до правових і суспільних норм, а також демократичних правил держави. Така поведінка не залишиться безкарною", – наголосив Боднар.

Що відомо про Гжегожа Брауна

Польський депутат ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун у грудні 2023 року "відзначився" під час засідання польського сейму: схопив у залі вогнегасник і загасив ханукальну менору під час затвердження нового уряду

А 4 червня 2024 року Браун зняв з кургану Костюшка в Кракові український прапор, заявивши, що він був розміщений "у невідповідному місці".

Голова люблінського осередку партії "Конфедерація" Рафал Меклер був одним з лідерів протесту перевізників на кордоні з Україною. А Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Водночас під час спеціального засідання Європарламенту з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Брюсселі 29 січня Браун почав вигукувати "Молімося за жертв єврейського геноциду в Газі".





