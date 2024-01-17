Уряд Естонії має намір припинити фінансування російськомовної освіти і перейти на єдину естонськомовну

Про це повідомляє TV3.

Члени парламенту Естонії поставили 11 запитань Каллас, які стосувалися різних аспектів переходу до єдиної естонської школи.

Каллас наголосила на тому, що, згідно з конституцією країни, державною мовою є естонська, тому кожен має право навчатися естонською мовою.

Вона підкреслила, що уряд не має наміру зросійщувати естонських дітей, тому має припинити фінансування російськомовної освіти.

"Навпаки, уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти і перейти на єдину естонськомовну освіту", - сказала вона.

На її думку, при переході на уніфіковане навчання та при виборі форми навчання необхідно враховувати навички вивчення мови дитиною.

Каллас пояснила, що мета переходу на єдину естонськомовну освіту полягає в тому, щоб всі естонці були в єдиному інформаційному просторі, щоб вони володіли естонською мовою в своїй країні.

"Щоб у нас не було двох різних систем, і ми над цим працюємо. Це було великою проблемою, оскільки я погоджуюсь, що це потрібно було зробити дуже, дуже давно. Краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому випадку ми маємо рухатися в цьому напрямку", – додала прем’єр-міністрка.