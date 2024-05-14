В Росії затримали очільника управління кадрів міноборони Кузнєцова
В Росії затримали генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова, який очолює головне управління кадрів російського міністерства оборони
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.
"Начальника головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано", - йдеться у повідомленні.
Російська служба BBC інформує, що Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальному злочині. У чому його підозрюють, співрозмовники видання не повідомляють. Розслідування вестиме головне військово-слідче управління слідчого комітету РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З 2010 року Юрій Кузнєцов обіймав посаду начальника 8 управління генштабу Збройних сил РФ. В травні 2023 року його призначили начальником головного управління кадрів МО РФ.
- Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника. До цього Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря й заарештували на два місяці - до 23 червня 2024 року.
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