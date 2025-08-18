Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення

Про це стало відомо з трансляції зустрічі Зеленського та Трампа.

"Сьогодні ви маєте чудовий вигляд у цьому костюмі", - сказав журналіст.

Зеленський на це відповів: "Так, але я змінив костюм, а ви ні".

Своєю чергою Трамп погодився з Ґленном, зазначивши, що він сказав лідеру України те саме.

Раніше Axios, посилаючись на власні джерела, писало, що у Білому домі цікавилися, чи планує Володимир Зеленський одягати костюм на зустріч з Дональдом Трампом.