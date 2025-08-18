Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
Американський журналіст Браян Ґленн, який на пресконференції в Овальному кабінеті у лютому розкритикував президента Володимира Зеленського за відсутність костюма, під час нової зустрічі лідерів України та США перепросив
Про це стало відомо з трансляції зустрічі Зеленського та Трампа.
"Сьогодні ви маєте чудовий вигляд у цьому костюмі", - сказав журналіст.
Зеленський на це відповів: "Так, але я змінив костюм, а ви ні".
Своєю чергою Трамп погодився з Ґленном, зазначивши, що він сказав лідеру України те саме.
Читайте також: Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов
Раніше Axios, посилаючись на власні джерела, писало, що у Білому домі цікавилися, чи планує Володимир Зеленський одягати костюм на зустріч з Дональдом Трампом.
- Президент США Дональд Трамп 28 лютого прийняв президента України Володимира Зеленського в Білому домі.
- Український президент достроково покинув пресконференцію в Овальному кабінеті 28 лютого, через сварку, що відбулась під час розмови. Тоді ж американський журналіст видання RSBN Браян Ґленн розкритикував Зеленського за відсутність костюма.
- Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ одягнув класичний чорний костюм замість звичного мілітарі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе