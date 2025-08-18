Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення

Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення

Ольга Бабишена
18 серпня, 2025 понедiлок
21:09
Світ Американський журналіст Браян Ґленн

Американський журналіст Браян Ґленн, який на пресконференції в Овальному кабінеті у лютому розкритикував президента Володимира Зеленського за відсутність костюма, під час нової зустрічі лідерів України та США перепросив

Зміст

Про це стало відомо з трансляції зустрічі Зеленського та Трампа. 

"Сьогодні ви маєте чудовий вигляд у цьому костюмі", - сказав журналіст. 

Зеленський на це відповів: "Так, але я змінив костюм, а ви ні". 

Своєю чергою Трамп погодився з Ґленном, зазначивши, що він сказав лідеру України те саме. 

Читайте також: Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов

Раніше Axios, посилаючись на власні джерела, писало, що у Білому домі цікавилися, чи планує Володимир Зеленський одягати костюм на зустріч з Дональдом Трампом. 

  • Президент США Дональд Трамп 28 лютого прийняв президента України Володимира Зеленського в Білому домі.
  • Український президент достроково покинув пресконференцію в Овальному кабінеті 28 лютого, через сварку, що відбулась під час розмови. Тоді ж американський журналіст видання RSBN Браян Ґленн розкритикував Зеленського за відсутність костюма. 
  • Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ одягнув класичний чорний костюм замість звичного мілітарі. 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
22:41
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами та генсеком НАТО
22:24
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 133 бої: найбільше ворожих атак на Покровському та Лиманському напрямках
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:10
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбувається акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
18:00
OPINION
Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV