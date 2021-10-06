Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України на наступні два роки

Про це йдеться у доповіді Світового банку за осінь 2021 року.



Згідно з прогнозом Світового банку, ВВП України у 2022 році зросте на 3,5%, а у 2023 - на 3,7%.



Зазначається, що ділова активність у другому півріччі 2021 року має продовжити відновлення завдяки кращому врожаю, зростанню споживчого попиту і сприятливим зовнішнім умовам.



Щодо зростання ВВП України у 2021 році, Світовий банк залишив прогноз на рівні 3,8%.

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