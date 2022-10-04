Світовий банк покращив прогнози для економіки України на 2023 рік
Світовий банк переглянув прогнози для української економіки на 2022−2023 роки, у порівнянні з опублікованим звітом у червні
Про це повідомляється у звіті на офіційному сайті банку.
Світовий банк очікує, що ВВП України у 2022 році скоротиться на 35%, а не, як прогнозувалося у червня, на 45,1%. Також підвищено прогноз зростання економіки України у 2023 році із 2,1% до 3,3%.
У 2024 році очікується зростання економіки України на 4,1%.
"Наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться до України", - йдеться в повідомленні.
Зважаючи на глобальну межу бідності - у розмірі $6,85 на особу на день, прогнозується, що в Україні цей показник зросте з 5,5% у 2021 році - до 25% вже цього року, з високими ризиками погіршення ситуації.
"Потреби на відновлення соціального, виробничого та інфраструктурного секторів України щонайменше у $349 млрд, що у 1,5 раза перевищує розміри довоєнної економіки України", - додається.
Для РФ на 2022 рік банк також покращив оцінку спаду з 8,9% до 4,5%, утім погіршив на 2023 рік - з 2% до 3,6% та на 1,6% у 2024 році.
- Раніше Світовий банк повідомляв, що виділить 30 мільярдів доларів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, яка посилилась через війну в Україні.
- 22 вересня Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову. Інвестиції підуть на технології, що швидко зростають, та експортноорієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові. Гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.
- 30 вересня Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.
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