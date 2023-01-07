Світовий банк попередив про високий ризик глобальної рецесії у 2023 році

Про це йдеться у звіті Світового банку, щодо глобальних економічних перспектив, повідомляє видання Bloomberg.

Загалом, у Світовому банку заявили, що навіть без нової масштабної кризи очікується значне сповільнення світового зростання цього року на тлі посилення кількох негативних чинників. Зокрема, йдеться про політику деяких урядів зі стримування дуже високої інфляції, погіршення фінансових умов та економічні проблеми, спричинені повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

На думку авторів звіту, для того, щоб пом’якшити ризик такого масштабного спаду, потрібні термінові глобальні та національні зусилля, а також розв'язання боргових проблем у країнах з економіками, що розвиваються, де рівень зростання інвестицій може бути нижчим від середнього за останні два десятиліття.

"Надзвичайно важливо, щоб влада країн, що розвиваються, забезпечувала фінансову підтримку вразливих груп, інфляційні очікування залишалися надійно закріпленими, а фінансові системи зберігали стійкість", – ідеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що такі вимоги Світовий банк висунув керівникам центральних банків усіх країн світу, які агресивно підвищують процентні ставки для послаблення цінового тиску, в той час, як уряди підтримують підприємства та домогосподарства, намагаючись стримати витрати на енергію.

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року Світовий банк схвалив пакет фінансування з допомоги та відновлення України в умовах війни на $610 млн.

3 січня стало відомо, що Світовий банк прагне отримати схвалення акціонерів на суттєве нарощування капіталу та інші кроки, покликані значно збільшити суму виданих установою кредитів.

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