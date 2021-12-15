Світовий банк розгляне виділення Україні 300 млн євро на енергоефективність, - Мінекономіки

Про це після зустрічі з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі повідомила у Facebook віцепрем'єрміністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.



"На зустрічі з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі обговорила ключові питання поглиблення партнерства. Хороша новина - уже 17 грудня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність", - написала Свириденко.



Міністерка економіки також повідомила про спільну підготовку стратегії співпраці на 2022-2026 роки.



"Спільно готуємо системний документ про напрями співпраці. Йдеться про Стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У фокусі - економічний розвиток України, макрофінансова стійкість, впровадження електронного урядування та цифровізації, розширення експортних ринків та посилання конкурентоспроможності українських "зелених" технологій. Також очікуємо на реалізацію Світовим банком інвестиційних проєктів у галузях машинобудування, енергетики, інформаційних технологій, сільського господарства та будівництва", - розповіла Свириденко.



Також очільниця Мінекономіки наголосила на важливості підтримки українського експорту та покращення бізнес-клімату.



"Важливим напрямком співпраці залишається збільшення конкурентоспроможності зовнішньої торгівлі. Мінекономіки працює над тим, щоб законодавчо посилити та підвищити ефективність Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Діяльність установи має сприяти збільшенню присутності українських експортерів на зовнішніх ринках. Ще один пріоритет - розширення державно-приватного партнерства та загальне покращення бізнес-клімату. Співпраця зі Світовим банком для нас важлива не лише завдяки фінансовому супроводу важливих проєктів, але і як експертна допомога у впровадженні реформ", - зазначила Свириденко.



Нагадаємо, раніше Світовий банк надав Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом.