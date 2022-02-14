Світовий банк тимчасово вивозить персонал із України через напругу на кордоні з РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню доповідь.



"Основним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації, триває тимчасове переміщення персоналу та діють посилені заходи безпеки", - йдеться у записці.



Світовий банк наголосив, що уважно стежить за ситуацією, і його операції в Україні продовжуються.



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