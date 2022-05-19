Світовий банк виділить $30 млрд, оскільки війна в Україні загрожує продовольчій безпеці

Про це пише Reuters.

"Підвищення цін на продукти харчування має руйнівні наслідки для найбідніших і найуразливіших верств населення",- сказав президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

У банку зазначили, що нові проєкти підтримають сільське господарство та соціальний захист, щоб пом’якшити наслідки підвищення цін на продукти харчування, а також проєкти водопостачання. Більшість ресурсів скерують в Африку і Близький Схід, Східну Європу і Центральну Азію, а також Південну Азію.

Цим регіонам більше за інших загрожує продовольча криза. Такі країни, як Єгипет, сильно залежать від української та російської пшениці та борються за постачання, оскільки Росія блокує український експорт сільськогосподарської продукції з морських торгових портів.

Європейський банк реконструкції та розвитку також планує виділити 500 мільйонів євро (523,5 мільйона доларів) на продовольчу безпеку та фінансування торгівлі сільськогосподарською продукцією. Для України скерують 2 мільярди, для сусідніх країн, які постраждали від війни, виділять 300 мільйонів євро.

26 квітня Світовий банк заявив, що зростання цін на продукти харчування, сировину та енергоносії може тривати до кінця 2024 року через збої в торгівлі та виробництві.

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