Світовий банк виділить Україні додаткові майже $200 млн

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву банку.

"Фінансування підтримуватиме основні соціальні послуги", – йдеться в повідомленні.



Ці гроші є частиною пакету у розмірі $3 млрд, який Група Світового банку раніше пообіцяла виділити Україні на найближчі місяці.



Наразі загальна сума мобілізованої Світовим банком підтримки для України наразі становить понад $925 млн.



"Війна, що триває, як і раніше, призводить до важких людських жертв і створює дефіцит фінансування, який ставить під загрозу здатність вразливих груп людей в Україні задовольняти основні потреби", — прокоментував президент Групи Світового банку Девід Малпасса.

Нагадаємо, 8 березня Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.