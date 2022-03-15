Світовий банк виділить Україні додаткові майже $200 млн
Світовий банк виділить Україні майже $200 млн додаткового фінансування на підтримку соціальних послуг для вразливих груп населення
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву банку.
"Фінансування підтримуватиме основні соціальні послуги", – йдеться в повідомленні.
Ці гроші є частиною пакету у розмірі $3 млрд, який Група Світового банку раніше пообіцяла виділити Україні на найближчі місяці.
Наразі загальна сума мобілізованої Світовим банком підтримки для України наразі становить понад $925 млн.
"Війна, що триває, як і раніше, призводить до важких людських жертв і створює дефіцит фінансування, який ставить під загрозу здатність вразливих груп людей в Україні задовольняти основні потреби", — прокоментував президент Групи Світового банку Девід Малпасса.
Нагадаємо, 8 березня Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.
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