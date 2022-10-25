Світовий банк виділив Україні 500 млн доларів

Про це йдеться на офіційній сторінці Світового банку

Фінансування через Міжнародний банк реконструкції та розвитку забезпечується кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів США від Сполученого Королівства, про які було оголошено 30 вересня. Термін погашення кредиту – 19 років із п'ятирічним пільговим періодом, процентна ставка – 0,25% річних.

"Нова частина фінансування, виплачена сьогодні, буде використана для підтримки основних державних послуг. Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою" – заявив президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Всього Світовий банк виділив 13 мільярдів доларів США екстреного фінансування для України, з яких 11,4 мільярда доларів США було виплачено повністю.

Нагадаємо, Світовий банк покращив прогнози для економіки України на 2023 рік

Раніше Світовий банк повідомляв, що виділить 30 мільярдів доларів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, яка посилилась через війну в Україні.

22 вересня Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову. Інвестиції підуть на технології, що швидко зростають, та експортоорієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові. Гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

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