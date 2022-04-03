"Своїх не кидають? Кидають, ще й як кидають", - СтратКом ЗСУ опублікував фото залишеної росіянами техніки та солдат

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також спадає на думку відоме гасло росіян – «своих не бросаем»: кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ. Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", - пишуть військові.

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