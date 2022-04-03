"Своїх не кидають? Кидають, ще й як кидають", - СтратКом ЗСУ опублікував фото залишеної росіянами техніки та солдат
На одному з напрямків, в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські фашистські війська зазнали важких втрат і залишили чимало техніки та своїх солдат
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також спадає на думку відоме гасло росіян – «своих не бросаем»: кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ. Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", - пишуть військові.
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