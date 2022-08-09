Сюрприз російським ППО-шникам. Українські ВПС освоїли західні ракети, що вражають російські С-300 на відстані до 150 км ,- експерт
Українські військові авіатори взяли на озброєння американські протирадіолокаційні ракети, здатні вражати російські системи ППО на відстані до 150 км
Про це у фейсбук написав авіаційний експерт Віталій Трубніков, з посиланням на брифінг заступника міністра оборони США Коліна Каля.
"Сьогодні (8 серпня, - ред.) заступник міністра оборони США Колін Каль на брифінгу офіційно підтвердив інформацію про постачання Україні протирадіолокаційних ракет, що вже й так було неофіційно підтверджено кількістю знищених російських систем ППО і знайденими уламками ракети AGM-88 HARM", - йдеться в дописі.
Особливо експерт наголосив, що ці ракети можуть запускатися з українських літаків.
"Це збило з пантелику багатьох авіаційних експертів, оскільки раніше вважалося, що ці ракети можуть нести лише F-15, F-16, F-18, Typhoon і Tornado. Цих літаків на озброєнні ПС ЗСУ очевидно нема і ще не скоро з'являться, отже AGM-88 інтегрували з "радянськими" винищувачами Су-27 або МіГ-29. Таким чином українські пілоти змогли зробити "сюрприз" російським ППО-шникам застосувавши проти них ракети, які були створені саме для ураження С-300 і подібних систем", - додав Віталій Трубніков.
Дальність ураження ракет AGM-88 HARM приблизно 150 км, тобто вони можуть дістати російські РЛС там, куди не дотягнеться HIMARS. В перспективі це дозволить українській авіації працювати ближче до лінії фронту і наносити прицільні удари по позиціям супротивника.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.49
Купівля 38.49Продаж 39.51
-
EUR
Купівля 38.85Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе