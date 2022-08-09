Про це у фейсбук написав авіаційний експерт Віталій Трубніков, з посиланням на брифінг заступника міністра оборони США Коліна Каля.

"Сьогодні (8 серпня, - ред.) заступник міністра оборони США Колін Каль на брифінгу офіційно підтвердив інформацію про постачання Україні протирадіолокаційних ракет, що вже й так було неофіційно підтверджено кількістю знищених російських систем ППО і знайденими уламками ракети AGM-88 HARM", - йдеться в дописі.

Особливо експерт наголосив, що ці ракети можуть запускатися з українських літаків.

"Це збило з пантелику багатьох авіаційних експертів, оскільки раніше вважалося, що ці ракети можуть нести лише F-15, F-16, F-18, Typhoon і Tornado. Цих літаків на озброєнні ПС ЗСУ очевидно нема і ще не скоро з'являться, отже AGM-88 інтегрували з "радянськими" винищувачами Су-27 або МіГ-29. Таким чином українські пілоти змогли зробити "сюрприз" російським ППО-шникам застосувавши проти них ракети, які були створені саме для ураження С-300 і подібних систем", - додав Віталій Трубніков.

Дальність ураження ракет AGM-88 HARM приблизно 150 км, тобто вони можуть дістати російські РЛС там, куди не дотягнеться HIMARS. В перспективі це дозволить українській авіації працювати ближче до лінії фронту і наносити прицільні удари по позиціям супротивника.

Українські військові авіатори взяли на озброєння американські протирадіолокаційні ракети, здатні вражати російські системи ППО на відстані до 150 км

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