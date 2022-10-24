"Так рідко бачимось": Монатік на концерті у Мадриді зустрівся з синами, які через війну живуть в Іспанії
Український артист Монатік у рамках благодійного туру "ART Оборона" відіграв концерт в Іспанії, де зараз ховається від війни його родина, і після тривалої розлуки зустрівся з маленькими синами
Зворушливе відео з зустрічі під час концерту виклав Монатік у себе в Instagram.
Український артист вирушив у благодійний тур "ART Оборона", що охопив міста від Тель-Авіва до Лондона. У рамках турне, що триватиме до листопада та представлятиме світу українську музику, Монатік вперше після тривалої розлуки зустрівся з синами Данилом і Платоном. Хлопці під оплески вийшли на сцену.
"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося. І кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені", - поділився артист.
Співак зазначив, що на благодійних концертах у межах цього туру вони намагаються постійно робити неочікувані сюрпризи для шанувальників: проводять благодійні аукціони, роблять цікаві колаборації з друзями-артистами, виконують прем’єри пісень.
"Все заради того, щоб дарувати такі необхідні, такі рідкісні нині емоції щастя і хоча б на декілька годин зануритися у музичну терапію", - пояснив співак.
- У жовтні Монатік дав інтервʼю та розповів, чому не повернувся до України одразу після 24 лютого, а пробув у Іспанії 4 місяці
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