Зворушливе відео з зустрічі під час концерту виклав Монатік у себе в Instagram.

Український артист вирушив у благодійний тур "ART Оборона", що охопив міста від Тель-Авіва до Лондона. У рамках турне, що триватиме до листопада та представлятиме світу українську музику, Монатік вперше після тривалої розлуки зустрівся з синами Данилом і Платоном. Хлопці під оплески вийшли на сцену.

"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося. І кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені", - поділився артист.

Співак зазначив, що на благодійних концертах у межах цього туру вони намагаються постійно робити неочікувані сюрпризи для шанувальників: проводять благодійні аукціони, роблять цікаві колаборації з друзями-артистами, виконують прем’єри пісень.

"Все заради того, щоб дарувати такі необхідні, такі рідкісні нині емоції щастя і хоча б на декілька годин зануритися у музичну терапію", - пояснив співак.

У жовтні Монатік дав інтервʼю та розповів, чому не повернувся до України одразу після 24 лютого, а пробув у Іспанії 4 місяці

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb