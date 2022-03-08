"Така сама цензура, як у Кремлі": МЗС відреагувало на заборону ООН використовувати слова "війна" чи "вторгнення" щодо України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН заборонила своїм працівникам використовувати слова "війна" чи "вторгнення" щодо України
Про це він написав у своєму Twitter.
"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує зараз усередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - заявив Кулеба.
- Видання The Irish Times повідомило, що ООН заборонила своїм співробітникам називати "війною" або "вторгненням" військові дії Росії в Україні, натомість вимагає використовувати терміни "конфлікт" або "воєнний наступ".
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