"Така сама цензура, як у Кремлі": МЗС відреагувало на заборону ООН використовувати слова "війна" чи "вторгнення" щодо України

Про це він написав у своєму Twitter.



"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує зараз усередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - заявив Кулеба.



Видання The Irish Times повідомило, що ООН заборонила своїм співробітникам називати "війною" або "вторгненням" військові дії Росії в Україні, натомість вимагає використовувати терміни "конфлікт" або "воєнний наступ".