Про це Андрій Данилко повідомив в інтервʼю Катерині Гордєєвій.

На запитання журналістки, чи була в нього думка поїхати на фронт, виступити перед військовими в образі Вєрки Сердючки, він відповів "ні". На уточнення, чи були пропозиції, він зауважив: "До такого ступеня божевільних не зустрічав".

Артист пояснив, що вважає виступи перед військовими саме в образі Вєрки Сердючки недоречними.

"Усі ж розуміють, що це образ, клоунада, гротеск. Мені незручно виступати було навіть на концерті в метро тільки через те, що я не розумів, як мені це для себе виправдати", - поділився артист.

У середині червня Андрій Данилко разом з творчою командою виступили в київському метро в рамках благодійного концерту грузинської співачки Ніно Катамадзе. Свій виступ артисти провели не лише в звичних костюмах, а й військовій формі.

"Триває війна, люди, які там, які бачили смерть і бомбардування, вони психологічно травмовані. Я це розумів. Чому я і перевдягнувся та придумав цей хід. І мене він трохи заспокоїв. Сердючка перевдягнулась і спустилась в метро, оскільки сирени і концерт не можна проводити в залі". – розповів Данилко.

Він пояснив, що в такій дії був символізм.

"Коли після виконання пісні "Раша, гудбай" ми ці камуфляжні костюми зняли, ми зняли цей час. Давайте згадаємо ті роки, коли ви були маленькими, а ваші батьки, випивши, танцювали під Сердючку", - додав артист.

Від початку повномасштабної війни в Україні Андрій Данилко постійно перебуває у Києві, у своїй квартирі на Хрещатику.

Андрій Данилко раніше поділився спогадами про дитинство, розповівши, як тато, напившись, бив матір

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