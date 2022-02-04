"Такий ризик існує": у МЗС Польщі не виключають можливість нападу РФ під час Олімпіади-2022
Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що ризик нападу Росії на Україну під час Олімпіади залишається, так як це сталося з Грузією у 2008 році
Про це повідомляє PAP.
"Такий ризик, безсумнівно, є. Росія ніколи про це не турбувалася. Фактично, у 2008 році на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні Росія напала на Грузію", - сказав Яблонський.
Політик заявив, що є явні сигнали можливість повторення такої ситуації, наприклад, накопичення військ на кордоні з Україною чи в Білорусі.
"Я не можу говорити про всі наші знання з цього приводу. Але можу сказати одне: загрози конфлікту такого масштабу в Європі не було десятиліттями, і в цій ситуації безпека є абсолютним найвищим пріоритетом", – зазначив він.
Заступник глави МЗС Польщі також послався на недавню заяву Путіна, який на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Москві заявив, що розширення НАТО, зокрема, на Польщу було "шахрайством" проти Москви.
"Він хотів би привести до ситуації, в якій сусідні з Росією країни, і це сусідство ним розуміється дуже широко, не можуть самостійно приймати рішення щодо суверенітету. Саме Росія має давати згоду на те, чи стане, наприклад, Україна членом НАТО, чи має Польща бути в НАТО, чи інші країни Центральної Європи. Це якраз те, що суперечить міжнародному праву. Суверенні держави самі вирішують своє майбутнє", - сказав Яблонський.
Політик також наголосив, що ні Польща, ні Росія, ні США не можуть нічого нав’язувати Україні і вона сама має вирішувати, в якому напрямку хоче рухатися.
"Якщо хтось намагається відібрати це право, то це агресія", – додав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе