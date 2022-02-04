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Головна війна з Росією "Такий ризик існує": у МЗС Польщі не виключають можливість нападу РФ під час Олімпіади-2022

"Такий ризик існує": у МЗС Польщі не виключають можливість нападу РФ під час Олімпіади-2022

4 лютого, 2022 п'ятниця
17:22
війна з Росією МЗС Польщі

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що ризик нападу Росії на Україну під час Олімпіади залишається, так як це сталося з Грузією у 2008 році

Про це повідомляє PAP.

"Такий ризик, безсумнівно, є. Росія ніколи про це не турбувалася. Фактично, у 2008 році на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні Росія напала на Грузію", - сказав Яблонський.

Політик заявив, що є явні сигнали можливість повторення такої ситуації, наприклад, накопичення військ на кордоні з Україною чи в Білорусі.

"Я не можу говорити про всі наші знання з цього приводу. Але можу сказати одне: загрози конфлікту такого масштабу в Європі не було десятиліттями, і в цій ситуації безпека є абсолютним найвищим пріоритетом", – зазначив він.

Заступник глави МЗС Польщі також послався на недавню заяву Путіна, який на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Москві заявив, що розширення НАТО, зокрема, на Польщу було "шахрайством" проти Москви.

"Він хотів би привести до ситуації, в якій сусідні з Росією країни, і це сусідство ним розуміється дуже широко, не можуть самостійно приймати рішення щодо суверенітету. Саме Росія має давати згоду на те, чи стане, наприклад, Україна членом НАТО, чи має Польща бути в НАТО, чи інші країни Центральної Європи. Це якраз те, що суперечить міжнародному праву. Суверенні держави самі вирішують своє майбутнє", - сказав Яблонський.

Політик також наголосив, що ні Польща, ні Росія, ні США не можуть нічого нав’язувати Україні і вона сама має вирішувати, в якому напрямку хоче рухатися.

"Якщо хтось намагається відібрати це право, то це агресія", – додав він.

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