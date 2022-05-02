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"Там, де вас чекають": в Україні запустили платформу для вимушено переміщених людей
На порталі "Там, де вас чекають" розмістили інформацію про житло та отримання гуманітарної допомоги в межах всієї України
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На сайті є можливість:
- дізнатися про розміщення і кількість місць, які доступні для безкоштовного розселення;
- знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.
"Для цього Мінцифра за кошти криптофонду Aid For Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів Укрзалізниці", - написав міністр у telegram.
Укрзалізниця повідомила, що зареєструватись у системі можна буде не тільки на вокзалі, але й в деяких поїздах.
"Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму. Тим ж, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах та в поїздах", - йдеться у повідомленні.
- На сьогодні, 2 травня, погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя.
- Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на понеділок, 2 травня.
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