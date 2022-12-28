"Там немає місця, яке не полите кров’ю": Зеленський показав світлини з Бахмута

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у себе в telegram.

"Ще минулого року там жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть", - наголосив він.

Він також опублікував фото з розбитого росіянами Бахмута.

20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.

28 грудня очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції збройних сил України в Бахмуті.