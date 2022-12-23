Про це в ефірі Еспресо заявила директорка безпекових програм ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

"Ми можемо заручитися підтримкою певних близькосхідних країн або Ізраїлю. Подібна ескалація саме з боку Ірану може викликати серйозне занепокоєння у цих країн, які до цього намагалися зберігати більш нейтральну позицію щодо "суперечки" між РФ та Україною. Станом на зараз такий тандем РФ та Ірану турбує багатьох на Близькому Сході, і це певним чином на користь Україні", - сказала вона.

Шелест додала, що з військової точки зору це говорить про те, що у РФ є ліміт, який скорочується.

"Мінус в тому, що шанс на отримання балістичних ракет збільшується. Тут ситуація буде розгортатися, і все буде залежати від нас. Як ми це зможемо повернути не лише на полі бою на нашу користь, а й на дипломатичному фронті", - підсумувала експертка.

Нагадаємо, за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 іранських дронів "Шахед", які вона маркує назвою "Герань".

14 грудня речник Європейського Союзу повідомив про плани посилювати санкції проти Ірану, який постачає дрони в Росію для війни проти України.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія відновила атаки по Україні безпілотниками, оскільки отримала нову партію зброї з Ірану.

У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що всього Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.

Наступного дня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.

23 грудня глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа заявив, що Іран прагне наростити постачання передової зброї до РФ, яку Росія використає у війні проти України.