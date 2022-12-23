Тандем РФ та Ірану турбує багато країн Близького Сходу і це на користь Україні, - експертка-міжнародниця Шелест
Україна може заручитися підтримкою певних близькосхідних країн або Ізраїлю на тлі військової співпраці Ірану та Росії
Про це в ефірі Еспресо заявила директорка безпекових програм ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.
"Ми можемо заручитися підтримкою певних близькосхідних країн або Ізраїлю. Подібна ескалація саме з боку Ірану може викликати серйозне занепокоєння у цих країн, які до цього намагалися зберігати більш нейтральну позицію щодо "суперечки" між РФ та Україною. Станом на зараз такий тандем РФ та Ірану турбує багатьох на Близькому Сході, і це певним чином на користь Україні", - сказала вона.
Шелест додала, що з військової точки зору це говорить про те, що у РФ є ліміт, який скорочується.
"Мінус в тому, що шанс на отримання балістичних ракет збільшується. Тут ситуація буде розгортатися, і все буде залежати від нас. Як ми це зможемо повернути не лише на полі бою на нашу користь, а й на дипломатичному фронті", - підсумувала експертка.
- Нагадаємо, за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 іранських дронів "Шахед", які вона маркує назвою "Герань".
- 14 грудня речник Європейського Союзу повідомив про плани посилювати санкції проти Ірану, який постачає дрони в Росію для війни проти України.
- 17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов поінформував, що Росія відновила атаки по Україні безпілотниками, оскільки отримала нову партію зброї з Ірану.
- У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що всього Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.
- Наступного дня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.
- 23 грудня глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа заявив, що Іран прагне наростити постачання передової зброї до РФ, яку Росія використає у війні проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе