"Танки є, а екіпажів - немає": У Росії за півтора місяці не змогли сформувати новий батальйон
У нижегородській області РФ провалилося формування танкового батальйону, який агресори планували відправити на війну проти України
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у телеграм.
"Командування РОВ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення в Україну. Але станом на 15 серпня з необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30", - йдеться у повідомленні.
В управлінні це назвали сучасною дилемою "другої армії" у світі: "танки є, а екіпажів - немає".
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