Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у телеграм.

"Командування РОВ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення в Україну. Але станом на 15 серпня з необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30", - йдеться у повідомленні.

В управлінні це назвали сучасною дилемою "другої армії" у світі: "танки є, а екіпажів - немає".

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