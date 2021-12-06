Танки, літаки, катери: у День ЗСУ військовим передали зброю і техніку та вручили бойові прапори і нагороди

Про це повідомляє Офіс Президента.

У Харкові українським військовим передали сертифікати на броньовані автомобілі "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.

На Житомирщині армійцям вручили сертифікати на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

Сертифікати на 34 броньовані автомобілі "Козак-2М1" отримали військовослужбовці у Краматорську.

У Києві представникам ЗСУ вручили сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hammer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали військовим у Львові.

В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів "Айленд" і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hammer.

Крім того, у різних регіонах України військовослужбовцям вручили державні нагороди.





Також пройшло нагородження військових частин ЗСУ.

Бойові прапори президент України Володимир Зеленський вручив:

38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника",

72-му окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ,

3-й окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ,

головному інформаційному телекомунікаційному вузлу,

31-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. гетьмана Михайла Дорошенка",

57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ.

За дорученням президента бойові прапори вручили також:

199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ,

148-му окремому гаубичному самохідному дивізіону Десантно-штурмових військ,

801-му окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами,

194-му понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту,

37-му окремому полку зв'язку,

145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку,

143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру.

Крім того, прапор зі стрічкою з почесним найменуванням "Дніпровська" вручили 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту, зі стрічкою почесного найменування "Чернігівський" - 8-му навчальному центру Державної спеціальної служби транспорту та зі стрічкою почесного найменування "Конотопський" - 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту.