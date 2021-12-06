Танки, літаки, катери: у День ЗСУ військовим передали зброю і техніку та вручили бойові прапори і нагороди
У понеділок, 6 грудня, з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України військовим передали техніку та озброєння, а також вручили бойові прапори та державні нагороди
Про це повідомляє Офіс Президента.
У Харкові українським військовим передали сертифікати на броньовані автомобілі "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.
На Житомирщині армійцям вручили сертифікати на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.
Сертифікати на 34 броньовані автомобілі "Козак-2М1" отримали військовослужбовці у Краматорську.
У Києві представникам ЗСУ вручили сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hammer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали військовим у Львові.
В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів "Айленд" і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hammer.
Крім того, у різних регіонах України військовослужбовцям вручили державні нагороди.
Також пройшло нагородження військових частин ЗСУ.
Бойові прапори президент України Володимир Зеленський вручив:
- 38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. генерала-хорунжого Юрія Тютюнника",
- 72-му окремому полку підтримки командування сил підтримки ЗСУ,
- 3-й окремій бригаді зв’язку командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ,
- головному інформаційному телекомунікаційному вузлу,
- 31-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ зі стрічкою з почесним найменуванням "ім. гетьмана Михайла Дорошенка",
- 57-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил ЗСУ.
За дорученням президента бойові прапори вручили також:
- 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ,
- 148-му окремому гаубичному самохідному дивізіону Десантно-штурмових військ,
- 801-му окремому загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами,
- 194-му понтонно-мостовому полку Державної спеціальної служби транспорту,
- 37-му окремому полку зв'язку,
- 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку,
- 143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру.
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