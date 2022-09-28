Про це Сергій Полунін повідомив у відео, яке виклад в Instagram.

Народжений в Україні танцівник, який в 2018 році отримав російське громадянство, пожалівся на інцидент, що стався з ним в Узбекистані. У Ташкенті артист балету влаштував виступ, присвятивши його померлим російським військовим, які зараз вбивають українців зокрема і на Херсонщині, звідки Полунін родом.

Танцівник виконав танець під пісню затятого пропагандиста SHAMAN "Встанем" та отримав негативну реакцію з боку залу. Сам він назвав пісню "добрим треком" та повідомив, що у такий спосіб хотів висловити подяку загарбникам.

"Співробітники фонду культурних ініціатив Узбекистану вирішили собі дозволити кричати на весь театр: "Хто дозволив йому танцювати під цю пісню?" Що її треба було одразу вимкнути після того, як вона зазвучала", - пожалівся Полунін.

Він також зазначив, що працівники фонду відмовились платити танцівникам за виступ.

"Дозволили собі кричати на моїх співробітників. Вирішили після цього не платити танцівникам їхні добові", – прокоментував артист.

За його словами, у трупи Полуніна хочуть також відсудити ти гроші, які їм заплатили перед концертом.



