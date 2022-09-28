Танцівник з Херсона Полунін присвятив убитим військовим РФ виступ в Узбекистані: йому відмовилися платити
Скандально відомий танцівник Сергій Полунін дав концерт у Ташкенті, під час якого станцював під пісню російського пропагандиста SHAMAN та присвятив виступ вмерлим в Україні російським окупантам
Про це Сергій Полунін повідомив у відео, яке виклад в Instagram.
Народжений в Україні танцівник, який в 2018 році отримав російське громадянство, пожалівся на інцидент, що стався з ним в Узбекистані. У Ташкенті артист балету влаштував виступ, присвятивши його померлим російським військовим, які зараз вбивають українців зокрема і на Херсонщині, звідки Полунін родом.
Танцівник виконав танець під пісню затятого пропагандиста SHAMAN "Встанем" та отримав негативну реакцію з боку залу. Сам він назвав пісню "добрим треком" та повідомив, що у такий спосіб хотів висловити подяку загарбникам.
"Співробітники фонду культурних ініціатив Узбекистану вирішили собі дозволити кричати на весь театр: "Хто дозволив йому танцювати під цю пісню?" Що її треба було одразу вимкнути після того, як вона зазвучала", - пожалівся Полунін.
Він також зазначив, що працівники фонду відмовились платити танцівникам за виступ.
"Дозволили собі кричати на моїх співробітників. Вирішили після цього не платити танцівникам їхні добові", – прокоментував артист.
За його словами, у трупи Полуніна хочуть також відсудити ти гроші, які їм заплатили перед концертом.
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